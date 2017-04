Como já esperado, o ano de 2017 iniciou apresentado boas notícias para a Faculdade de Jaguariúna – FAJ, pois novamente a Instituição reiterou a notoriedade e reconhecimento merecido pelo empenho em transferir o que há de melhor em educação para os seus alunos. As boas notícias vieram por meio dos últimos resultados divulgados pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE (2015) e também pelas visitas realizadas pela Comissão do Ministério da Educação – MEC (2015), que revelaram excelentes posições dos cursos da FAJ no ranking das avaliações.

O curso de Administração da Faculdade de Jaguariúna, por exemplo, recebeu nota máxima no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. A graduação conquistou também o título de melhor curso da Região Metropolitana de Campinas (RMC), de acordo com o MEC.

Além do curso de Administração, outros cursos da FAJ garantiram ótimas posições nos rankings. De acordo com a lista divulgada, os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Gastronomia, Gestão Comercial, Logística e Psicologia, receberam nota 4 em ambas avaliações, ENADE e MEC. Vale ressaltar que Ciências Contábeis foi reconhecido como o melhor curso da RMC pelo ENADE, e os cursos de Gestão Comercial e Logística também garantiram a mesma posição na RMC com a avaliação do MEC, sendo Gestão Comercial o 5° melhor e Logística o 6° melhor curso do estado de São Paulo.

As graduações de Direito e Gastronomia se classificaram em 2° lugar entre os melhores cursos da Região Metropolitana de Campinas, sendo este último o 7º melhor do estado de São Paulo. O curso de Psicologia da FAJ está entre os dez melhores do estado e entre os cinco da RMC.

Destaca-se também a graduação em Pedagogia que na última quarta-feira (29), alcançou nota máxima na visita da comissão do Ministério da Educação para o reconhecimento do curso.

O exame – ENADE – tem como objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes do último ano dos cursos de graduação sobre o conteúdo programático, suas habilidades, competências, além da infraestrutura da instituição e qualificação dos professores.

Vale lembrar que na avaliação do ENADE em 2014, 72% dos cursos da FAJ ficaram entre o 1° e 2° lugar no ranking das melhores instituições da RMC (Região Metropolitana de Campinas), 68% dos cursos estão entre os dez melhores do estado de São Paulo e 58% compõem os 30 melhores do Brasil, sendo que o de Educação Física foi considerado o melhor do Brasil de acordo com a avaliação do MEC divulgada no dia 22 de dezembro de 2015. O curso que recebeu a nota 5 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) disputou com todas as universidades e faculdades do país que disponibilizam a graduação, totalizando 510 instituições.

De acordo com o diretor acadêmico da Faculdade de Jaguariúna e Faculdade Max Planck, José Carlos Pacheco Coimbra, o resultado positivo é fruto de um trabalho em equipe, envolvendo o setor administrativo, alunos, diretores e especialmente professores que se dedicam no dia-a-dia do aluno e a coordenação que se empenha diariamente na aplicação do projeto pedagógico do curso. “Em nome da FAJ, gostaria de parabenizar a todos os docentes e discentes por mais essa conquista. Quando trabalhamos com dedicação e foco, sempre temos um bom retorno. Este resultado traduz todo este empenho em busca da formação profissional de excelência”, afirma o diretor.

A FAJ vem trabalhando seu projeto pedagógico por meio da capacitação dos professores e inovação das técnicas de ensino, como a metodologia ativa, já adotada como diretriz da Instituição. O método internacional usado em grandes universidades como Harvard e Anderson University é um conceito educativo que incentiva a análise e reflexão no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Além disso, a FAJ está lançando novos cursos de EAD – Ensino a Distância, mantendo a qualidade e reconhecimento dos cursos presenciais na modalidade virtual.