Uma ação da Guarda Municipal de Jaguariúna resultou na apreensão e recuperação de um computador pertencente à Prefeitura, que havia sido furtado recentemente das instalações do Parque Serra Dourada. Conforme Boletim de Ocorrência (BO) lavrado na delegacia de Polícia Civil, no último dia 23, os Guardas Municipais (GMs) Araújo e Bicudo apresentaram na delegacia uma jovem de 19 anos, identificado como N. C. P. da S. e um computador. A mulher, moradora no condomínio Jaguariúna I, tinha sido detida por suspeita de receptação de produto furtado.

Na denúncia recebida pelos GMs, a jovem teria anunciado via Facebook, na página conhecida em Jaguariúna como “Feira do Rolo”, a venda de um computador da marca Positivo, com CPU, monitor e estabilizador de tensão. Após verificarem a postagem os GMs copiaram a tela e apresentaram solicitação de investigação junto ao Ministério Público (MP), que obteve com o juiz uma autorização de busca e apreensão na casa da jovem.

O computador não foi encontrado no apartamento de N., que alegou desconhecer sua origem ilícita (produto de furto). Segundo ela, um rapaz de nome Lucas tinha lhe dado o equipamento como pagamento de uma dívida de R$ 100. N. não soube informar o nome completo nem o endereço de Lucas, que estaria internado numa clínica de recuperação da qual a jovem também disse desconhecer nome e endereço. N. revelou, ainda, ter vendido o computador por R$ 100 a C. I. L., morador no bairro Berlim, identificado posteriormente como funcionário da Prefeitura.

Por coincidência, conforme relatado no BO, no dia 23 C. I. L. prestava serviços na delegacia de Polícia Civil. Ao ser informado que o computador que havia adquirido era produto de furto, o rapaz o devolveu de imediato, alegando que não sabia disso. O aparelho, conforme consta no BO, tinha a plaqueta com o número de patrimônio, que o identificava como pertencente à Prefeitura municipal.

A delegada de Polícia de Jaguariúna, Juliana Belinatti Menardo, determinou a apreensão do aparelho, a qualificação dos citados na ocorrência e a lavratura do BO para posterior investigação sobre provável crime de receptação.