A atleta Marina Malachias foi campeã no geral feminino da 2ª Ecorrida Hospitalhaços, no domingo, 26, com largada de manhã, no Parque Ecológico de Campinas. O percurso era único de 5Km. “Já havia corrido nesse local há alguns anos. Ele contemplava muitos trechos em estrada de terra e um elevado grau de dificuldade devido às inúmeras subidas, mas graças a Deus consegui fazer uma ótima prova e sair com o título”, analisou a atleta.

Ela disse que ficou muito feliz pela conquista e por poder ajudar esse projeto tão especial. “Agradeço aos meus patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna”, finalizou.