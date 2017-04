Não só de ovos de chocolate vive a Páscoa. As bebidas especiais também têm presença garantida e, mais e mais, agradam os paladares exigentes. Uma novidade entre as especialidades é a cerveja Mr. Rabbit que será lançada neste sábado, 1º de abril, pelo Centro de Cultura Cervejeira Toca da Mangava.

Trata-se de uma cerveja sazonal escura e encorpada de estilo Robust Porter, com adição de cacau na fervura. “Esse ingrediente colabora para a percepção de sabor e aromas que remetem ao chocolate amargo. Além disso, lúpulos nobres em quantidades parcimoniosas fazem o contraponto a este sabor, resultando em uma cerveja equilibrada. Excelente opção para sua sobremesa”, explica o engenheiro de alimentos Alfeu Júlio, cervejeiro da Toca da Mangava. Na composição tem ingredientes como água, maltes, lúpulos, levedura e cacau. Não é filtrada e contém glúten.

Para o evento de lançamento, a Toca da Mangava vai oferecer, a partir das 13h deste sábado (1º) e degustação de 6 estilos de cervejas por R$ 35,00: Move!, Pretty Woman, Body&Soul, Summertime, Mr. Rabbit e Black Bird. Nesta sequência. “Na cozinha teremos feijoada de copo e hambúrguer com bacon”, avisa Eduardo Sousa, sócio da cervejaria ao lado de Alfeu Júlio, Flávio Fernandes Pacetta e José Carlos Pacheco Coimbra.

Outra atração será uma visita guiada à produção da empresa que acontece às 15h. “É uma oportunidade de você ver o berço das criações do nosso cervejeiro Alfeu. São só 12 vagas por apenas R$ 35,00 e ao final a degustação dos 6 estilos”, informa Du Sousa.

PARA TODOS OS GOSTOS

Além da Mr. Rabbit, a carta da Toca traz a Black Bird, que resgata o estilo Porter, que surgiu em Londres em 1722. É concebida com água, maltes, lúpulos e levedura. Outra especialidade é a Body&Soul. Trata-se de uma cerveja levemente adocicada, tendo lúpulos nobres fazendo o contraponto ao seu dulçor. Tem aromas que remetem a especiarias e frutas, provenientes dos processos de fermentação e maturação. Seus ingredientes são: água, maltes, açúcar, lúpulos e levedura

Quem gosta de cerveja mais leve vai optar pela Pretty Woman, que é produzida com 100% malte de cevada. Tem amargor sutil e é para ser bebida descontraidamente no dia-a-dia. Nos EUA é visto como um estilo de introdução ao mundo das cervejas artesanais. Sua composição leva água, maltes, lúpulos e levedura. No Festival, Pretty Woman estará com uma promoção: compre 2 copos de 300ml e ganhe mais um copo de 300ml.

Com grande destaque seu aroma cítrico, proveniente da adição em dry-hopping de dois lúpulos norte-americanos: o cascade e o amarillo, a Summertime também pretende conquistas os paladares no primeiro gole com seu amargor equilibrado e corpo médio e sua refrescância. Leva água, maltes, lúpulos e levedura para ser produzida.

Por final e não menos importante, pelo contrário, é a sensação do verão, a Toca da Mangava apresenta a refrescância e leveza da Move!, uma versão mais leve da Pretty Woman. Seu baixo teor alcoólico, na faixa dos 3,5%, e adição de polpa de acerola fazem da Move! uma cerveja para ser bebida a qualquer momento. Após a caminhada, corrida ou bike; na praia ou na piscina; ou mesmo após um dia de trabalho cansativo. A bebida tem água, maltes, lúpulos, levedura e polpa de acerola pasteurizada.

A Toca da Mangava fica à Av. Cel. Alfredo Augusto do Nascimento, 2000, entre Sousas e Joaquim Egídio (entrada do Malagueta). Os contatos podem ser feitos pelo telefone: (19) 3258.7688, e para quem quer saber mais tem o www.tocadamangava.com.br.