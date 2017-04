O motorista de um caminhão faleceu após tombar o veículo com produtos de limpeza por volta das 22h45 de segunda-feira (27), na SP-95, sentido Jaguariúna, próximo ao bairro Florianópolis. Com a queda, a carreta invadiu a pista de subida da Avenida João Beira.

O trânsito seguiu normalmente pela manhã, com as sinalizações feitas pela polícia rodoviária de alguns pontos de interdição para a retirada do material.

O corpo da vítima foi encontrado pelos policiais rodoviários sob os produtos de limpeza, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu.