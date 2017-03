Gislaine Mathias | Jaguariúna

A 4ª edição do Fest Fusca de Jaguariúna reuniu cerca de 350 veículos e em torno de 8 mil pessoas, no domingo, 19, mesmo com o tempo de chuva, no Centro Cultural Zi Cavalcanti. Um dos organizadores, Eduardo Paoliello Machado de Souza disse que a preocupação era com relação a chuva, mas a participação foi positiva, inclusive com a presença de colecionadores de grandes clubes. A Maria Fumaça que é o grande diferencial do evento, na viagem das 12h de domingo chegou no Centro Cultural, com 15 carros de passageiros.

O evento, segundo ele, está ficando famoso por vários motivos, como, o diferencial na recepção dos participantes, a organização, o Centro Cultural e a Maria Fumaça. “A tendência é de crescimento nas próximas edições e por este motivo vamos nos organizar ainda mais com a busca de patrocínios para melhor atender ao público”, frisou Eduardo.

Ele destacou que o fusca no Brasil teve uma grande história, sendo que quase toda a família teve um veículo desta marca no passado. “Hoje, esse carro vem sendo colecionado mundialmente, com clubes e aficionados. É um veículo fácil de manutenção, curioso e diferente dos outros, e isso, faz com que desperte toda essa paixão”, analisou Eduardo completando que o encontro está tendo uma grande procura para restauro e compra, com o Mercado de Pulgas.

Um dos carros que chamou a atenção foi um fusca cor-de-rosa, de propriedade de Elaine Vockner, de Hortolândia “Eu sempre frequentava encontros de carro e sempre gostei desse tipo de atividade, e em outubro do ano passado fui presenteada pelo meu marido com esse fusca. Nesses eventos, eu faço novas amizades e conheço outros carros. Na estrada, por ser um carro antigo, eu ando em 60/80 km por hora, curtindo muito mais a paisagem”, contou Elaine.

O carro, do ano de 1970, chama a atenção por onde passa por ser diferente. “Eu volto muito no tempo, pois desde criança acompanhava meu pai com o fusca, sendo um privilégio atualmente diante de um volante voltar no tempo e recordar daquela época”, disse ela completando que o Encontro de Jaguariúna foi bem organizado, com ambiente familiar e gostoso. A realização foi da Associação dos Amigos do Carro Antigo, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna.