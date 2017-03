O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, se reuniu com representantes da Motorola, da Lenovo e da Flextronics, esta semana, para firmar um acordo de contratação de mais jaguariunenses e menos mão-de-obra de outras cidades. “Este é um pedido antigo da população. Criar mais vagas de empregos para pessoas da nossa cidade e atrair mais empresas é uma das prioridades da nossa administração”, disse o prefeito ao lado dos empresários Jorge Eduardo Suplicy Funaro, Jorge Martinez e Andréas Gridi-Papp.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Oliveira, disse que a reunião foi importante para estreitar o relacionamento com uma das maiores empresas da região. “A Motorola é com certeza uma vitrine da nossa cidade e é importante que a mão-de-obra dela seja formada por pessoas de Jaguariúna. Entendendo a nossa demanda, tenho certeza que eles se esforçarão para abrir mais vagas e darão prioridade para funcionários moradores daqui”, afirmou o secretário, que já conseguiu a confirmação de novas vagas já para as próximas semanas.