Gislaine Mathias | Jaguariúna

A atleta Marina Malachias sagrou-se campeã no geral feminino da Corrida ‘Vai Leão!’, nos 5Km, no domingo, 19, no Estádio da Inter de Limeira. “Sempre amei futebol! Poder unir a corrida a ele é ótimo, mesmo não sendo do meu time de coração. Deu pra conhecer o estádio, os vestiários, a estrutura da prova foi montada ao lado do gramado e a parte final da corrida era a volta olímpica, então, fiquei muito feliz de registrar meu nome nessa conquista”, contou a atleta campeã.

Marina ainda explicou que o percurso foi bem desafiador, pois contou com várias subidas. “Mas, graças a Deus, pouco antes do primeiro quilômetro cheguei à liderança e me mantive até o final”, frisou a atleta jaguariunense destacando que a busca pelos resultados e pela evolução é constante.

“Agora é continuar batalhando para conquistar os melhores objetivos possíveis. Concílio os treinos de corrida com musculação, natação e fisioterapia preventiva. Além disso, tenho minha rotina de trabalho e aulas, que também amo. Vale muito a pena e só posso agradecer a todos os envolvidos, meus patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna”, concluiu.