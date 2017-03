O Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra teve abertura no sábado, 18, e domingo, 19, no Campus II da Faculdade de Jaguariúna (FAJ). O ponto de destaque do festival ficou por conta das sete aulas com chefs famosos, entre eles, Elzinha Nunes e Ana Soares, que reuniram em torno de 400 pessoas. A aula de culinária caipira que encerrou o evento com o chef Manuel Alves Filho também foi sucesso. Outro ponto de destaque foi a presença da Associação dos Muladeiros de Valinhos, que também contou com participantes de Jaguariúna, e chegou no evento de comitiva. Nesse momento tocou a Ave Maria, mostrando fé e tradição.

A programação do festival continua até o dia 2 de abril, com a participação de sete restaurantes de Jaguariúna e Holambra com menus variados em torno da gastronomia de raiz. São eles, Jaguary Bar e Restaurante, Toro Loco, Moquém Restaurante, Será o Benedito, ambos de Jaguariúna, e Bier Trunk Pub Bar F&F, The Old Dutch e Zoet En Zout, de Holambra.

O encerramento do Festival Gastronômico Sabores da Terra que pela primeira vez reuniu duas cidades, terá uma grande festa de encerramento nos dias 1 e 2 de abril, em Holambra, ao redor da Praça do Moinho, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. O festival contará com mais de 25 opções entre cervejarias artesanais, barracas de comida e produtores rurais, além de shows, atrações culturais e aulas com chefs convidados. Mais informações no site http://festivalsaboresdaterra.com.br.