A 43ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Jaguariúna terá início na sexta-feira, dia 31, com o jogo entre 12 de Setembro e Fantasma do Morro, às 19h, no estádio do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão. O campeonato deste ano contará com a participação de 29 equipes divididas em quatro grupos. Numa organização da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, o campeonato é bastante tradicional na cidade.

De acordo com o secretário Rafael Blanco, as partidas das semifinais e final serão disputadas no Estádio Municipal Alfredo Chiavegato.

Os jogos acontecem às sextas, sábados e domingos, e eventualmente, em alguns feriados, nos gramados do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão, do Florianópolis, Roseira de Baixo e Roseira de Cima. Os times foram divididos nos seguintes grupos, de acordo com o Congresso Técnico.

– Grupo A: Fantasma do Morro, Roseira B, Peraltas, Conveniência do Tio, Esporte Colina, Palermo e Cachorro da Neblina.

– Grupo B: 12 de Setembro, Sampaio Correia, Recanto do Espeto, Roseira Veterano, Unidos da Nova, Juventude e Cruzeiro.

– Grupo C: Independente, Quiosque, Mais Amigos, Boca Junior, Amizade, Zenit e Ambev.

– Grupo D: Pinheiros, São José, Bahia, Takeda, Audaz, Amigos do Floripa, Jardim Eliza e Omega Futebol Clube.