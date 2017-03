Renan Feitosa | Jaguariúna

Sexta-feira (24), 12h, três moradores de rua estão deitados nos bancos externos do cemitério de Jaguariúna. A nossa reportagem tenta acordá-los para uma entrevista sobre suas condições de vida. Nenhum abre os olhos. Ao lado de um deles uma garrafa de álcool no chão e duas no lixo vazias.

Às 13h do mesmo dia, um homem de 36 anos pede dinheiro aos passageiros da rodoviária para almoçar. “Já morei na rua durante um ano, hoje por determinação do meu irmão moro na parte externa da casa de herança que meus pais deixaram, mas ainda falo que moro na rua para conseguir o dinheiro para almoçar”, disse ele.

De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), por semana em Jaguariúna são atendidas sete pessoas que vivem em condições precárias nas ruas da cidade.

Para prevenir situações de abandono como essas, a Secretaria de Assistência Social e a equipe técnica do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) iniciaram na terça-feira (21) o mapeamento dos principais pontos da cidade de moradores de rua. Com o objetivo de identificação e necessidades básicas de sobrevivência dessas pessoas.

“O fluxo em Jaguariúna é muito grande, porque ela está em uma estrada que liga ao Circuito das Águas, muitos moradores são de outras cidades vizinhas e até estados”, explicou a coordenadora do CREAS, Rita de Cassia Alduíno Zapella.

Segundo ela, qualquer intervenção feita pelo órgão público deve contar com o apoio do morador de rua. “No Brasil não existe nada que obrigue uma ação para a retirada do morador sem o consenso dele. Não é uma situação que se resolve de imediato. Cada abordagem é um pequeno passo, explicamos as necessidades de manter o local limpo e oferecemos as opções dos centros de tratamento”.

As rondas em Jaguariúna são feitas com o apoio da Guarda Municipal, duas vezes por semana, em dias e horários diferentes. As pessoas que aceitam o apoio dos órgãos públicos são encaminhadas para atendimentos ambulatoriais e clínicas sociais da rede pública. Quando são moradores da cidade é feito o contato com a família, com a qual são discutidas as alternativas existentes para o retorno ao convívio familiar.

“Tentamos fortalecer o vínculo dele com os parentes, oferecemos o bolsa família, a cesta básica, e temos uma parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador e ao Meio Ambiente para recolocação da pessoa no mercado”, afirmou a Secretária de Assistência Social, Andrea Dias Lizun.

Os de outros lugares, por meio das orientações do protocolo implantado na Região Metropolitana de Campinas (RMC), é responsabilidade do CREAS realizar o contato com o município de origem para trabalharem em conjunto para a transferência do indivíduo.

Os departamentos aconselham à população não fornecer dinheiro e alimentação aos moradores de rua, para ajudar no processo de inclusão feito pela Assistência Social. Para acionar o Plantão Social, responsável pelo serviço, o telefone é 199.

ENCONTROS DE ACONSELHAMENTO

O Grupo Regresso promove encontros com palestras para dependentes químicos de drogas e álcool no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I, da Roseira de Baixo, às terças-feiras, das 15h às 17h. A cada semana são abordados temas como família, filhos e comportamento. Para participar é preciso comparecer ao Centro que fica na Avenida dos Ipês, n° 678, Fundos, com o RG, CPF, comprovante de endereço e cartão cidadão.