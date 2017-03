Jaguariúna foi sede nesta quinta-feira, da capacitação regional do programa Município Verde Azul do Estado de São Paulo, que reuniu as secretarias de Meio Ambiente de 90 cidades da Região de Metropolitana de Campinas, no Teatro Municipal. O evento, que contou com a participação do secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi aberto oficialmente pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que destacou a participação da cidade no programa que segue as diretrizes da ONU (Organização das Nações Unidas).

“É com muito orgulho que sediamos a capacitação desse programa, que conquistamos o Selo de Município Vede Azul seis vezes consecutivas e vamos lutar para conquistar pela sétima vez. Essa classificação reconhece a boa gestão ambiental do município, que terá prioridade na captação de recursos junto ao Governo do Estado”, disse o prefeito.

O secretário estadual de Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a atividade desenvolvida pelo programa é importante para efetivar a parceria entre estado e município. “Dentre as diretrizes são avaliadas ações nas áreas de esgotamento de lixo tratado, recuperação de mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, uso da água e poluição do ar. Essa ação local é por uma causa global”, disse o secretário.