Mais do que causar uma boa impressão, os dentes brancos indicam que a saúde bucal está em dia. Para ter esse resultado, é necessário manter uma rotina rigorosa de cuidados. Caso contrário, você está sujeito a sofrer de um dos males mais comuns e que comprometem a aparência e o bom funcionamento da boca: a placa bacteriana.

A doença é reflexo do acúmulo de bactérias que formam uma camada pegajosa, consistente e sem cor na superfície dos dentes. “Escovar corretamente os dentes e utilizar fio dental após as principais refeições são as formas mais indicadas de evitar que as bactérias da boca se reproduzam por meio do contato com os alimentos que ingerimos diariamente”, afirma Érika Vassolér, dentista e consultora de higiene bucal da Condor.

Dicas da especialista

– Escove os dentes pelo menos três vezes ao dia, principalmente, após as refeições;

– Use fio dental diariamente para remover a placa bacteriana que não pode ser alcançada pela a escova de dente;

– Evite consumir com frequência alimentos gordurosos, ricos em açúcar ou que contenham amido;

– Vá ao dentista regularmente para fazer limpeza e exames de rotina;

– Utilize escovas de dente com a cabeça pequena, arredondada e com cerdas macias.

