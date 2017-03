Esta semana a banda do ‘Groove na Cabeça’ – Freddy Groovers divulgou para seu público, a disponibilização do download grátis de todas as músicas de seu primeiro CD, através da plataforma digital.

Segundo Giovani, trombonista e arranjador da Freddy, o objetivo é que as músicas da banda atinjam o máximo de pessoas possíveis: “O acesso gratuito às músicas é trivial para que isso aconteça. A maioria das pessoas não têm condições de pagar por músicas digitais, e com o download gratuito vamos alcançar um público muito maior”.

Ainda em entrevista, o músico ressaltou que a proposta da banda vai além do lucro com as faixas do CD, e que isto é uma filosofia que pode ser sentida nas canções da Freddy Groovers.

“Nossa proposta vai além da monetização das faixas do CD, até porque, em certas canções nossas, existe um ideal que vai exatamente na contramão disso. A música, a cultura e a arte em geral precisam ser, na medida do possível, de livre acesso à todas as pessoas; é a base e inspiração para uma sociedade melhor”, exclama.

Como principal single de destaque, os ‘Groovers’ apresentam a faixa ‘Jeitinho Brasileiro’: música que aborda a dificuldade de ser brasileiro no cotidiano.

“Estamos vivendo uma época sombria, porém histórica, na qual esperamos sair com um grande aprendizado. Esperamos que cada vez mais possamos despertar as pessoas para a realidade, através de nossas músicas”, completa Giovani.

Para ter acesso ao acervo de músicas gratuitas e descobrir mais do universo ‘Groove na Cabeça’, as músicas estão disponíveis no SoundCloud da Freddy Groovers – https://soundcloud.com/freddygroovers.

“O melhor de tudo isso é que o download gratuito estará disponível por tempo indeterminado, então aproveitem, curtam, compartilhem, apresentem aos amigos e familiares e nos ajudem a difundir o Groove”, pontua o músico.