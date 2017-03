O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, recebeu nesta terça-feira o sócio-diretor da empresa de cosméticos Bio Bonté, Guilherme Tella, para dar as boas-vindas à indústria que vai instalar uma filial nos próximos meses na cidade. “Quanto mais atrairmos empresas para nossa cidade mais empregos diretos e indiretos vamos gerar. Essa é uma preocupação constante da nossa administração, assim como qualificar a mão-de-obra dentro do nosso município”, disse o prefeito.

A empresa, fabricante de produtos como cremes hidratantes, perfumaria, sabonetes e lenços umedecidos, vai se instalar em um terreno de 20 mil metros quadrados de extensão, com 1600 m2 de área construída na estrada do Tanquinho Velho, e gerar cerca de 50 vagas de trabalho. As obras devem começar em três meses e a filial deve ser inaugurada em até 1 ano.

O sócio-diretor disse que a viabilização da Prefeitura foi fundamental para escolher Jaguariúna para se instalar. “A cidade é promissora porque além de excelente qualidade de vida, tem uma localização privilegiada, mas nada disso teria êxito não fosse a visão empresarial da administração e a receptividade com que nos foi dada”, afirmou.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Valdir Oliveira, o objetivo da Prefeitura é justamente desburocratizar o processo para atrair novas empresas e assim gerar mais empregos. “Vamos facilitar a vida do empresário dentro da Lei de Benefício Fiscal, que prevê isenção do IPTU do Habite-se e taxas, que embaraçam a negociação e muitas vezes fazem o empresário desistir, afirmou.