Gislaine Mathias | Jaguariúna

O fisiculturista Denis Aguiar conquistou o troféu de vice-campeão Paulista de Estreantes da NABBA, pela categoria Class 4, no domingo, 19, no Auditório do Colégio Misericórdia, em Osasco. O campeonato contou com cerca de 100 atletas e a categoria de Denis reuniu cinco inscritos. “Essa colocação foi positiva, pois consegui a vaga para o Paulistão. Quero ressaltar que foi minha estreia na NABBA e os adversários chegaram para a disputa, apesar de serem estreantes, muito bem preparados”, contou o jaguariunense que já tinha sido campeão numa outra federação.

Para ele, o pódio de vice-campeão representa uma vitória, pois trata de um esporte extremamente difícil, então, só o fato de subir no palco, o fisiculturista já é considerado um vitorioso. “A minha preparação é diária e dura o ano todo, ou seja, não podemos abrir mão de nenhum treino e muito menos deixar de seguir a dieta, porém, quando o campeonato se aproxima nós entramos em uma fase chamada pré contest, na qual, reduzimos drasticamente a ingestão de carboidratos, de sódio, e depois fazemos a desidratação, enfim, é um processo bem árduo”, contou.

O atleta Denis disse que é praticante de musculação há 16 anos. “Eu acabei gostando da ideia do fisiculturismo após meu nutricionista ter me incentivado no esporte. Devido a minha dedicação aos treinos, na dieta e por ter uma genética favorável para este esporte, em 2015, iniciei no estreante da IFBB, sendo campeão e no mesmo ano venci o Paulista e fiquei em 7º colocado no Brasileiro”, enfatizou o atleta completando que a NABBA é muito tradicional, pois se trata da primeira Federação de Fisiculturismo no mundo.

Ele explicou que é um esporte muito caro devido ao alto custo gasto na dieta e nos suplementos. “Para conseguir vitórias é preciso ser extremamente dedicado ao esporte, realizar com prazer cada treino e fazer com gosto cada refeição da dieta. Além disso, é necessário ser persistente e ter paciência, pois os resultados não são conquistados da noite para o dia; ter ainda profissionais da área de saúde para dar todo amparo necessário, ou seja, nutricionista, educador físico, endocrinologista, fisioterapeuta, enfim, uma equipe multidisciplinar”, explicou.

Durante o campeonato é avaliado o shape do atleta, ou seja, o corpo que possui uma melhor harmonia, simetria aliados a um bom volume muscular e principalmente a uma notável definição. “Isto é, o atleta deve se apresentar extremamente ‘seco’, com o mínimo de gordura possível”, concluiu. O próximo desafio será o Paulistão daqui a seis semanas, onde precisa ficar entre os três primeiros para disputar o Brasileiro. O atleta conta com o apoio da GOL – Comércio de Paletes e Embalagens,

NutriStore, Gama Suplementos, Dida’s Frios, Academia Hossri Action e Funcionalidade Fisioterapia, com Jonas.