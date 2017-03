O Festival Gastronômico Itinerante “Sabores da Terra” que teve sua abertura neste final de semana (dias 18 e 19), nas dependências do Campus II da Faculdade de Jaguariúna (FAJ), começa hoje com a magia de sabores da gastronomia de raiz nos restaurantes participantes. Entre os dias 20 de março e 2 de abril, cada restaurante participante irá oferecer um menu fechado (entrada, prato principal e sobremesa), com valor fixo e acessível introduzindo nos mesmos algum ingrediente oriundo de produtores locais. Algumas casas participam no almoço e outras no jantar. As fotos dos pratos, menus e horários de funcionamento estão disponíveis no site do evento – http://festivalsaboresdaterra.com.br/.

Ao todo, são sete casas entre Jaguariúna e Holambra com menus variados em torno da gastronomia de raiz, temática dessa edição, com valor de R$ 40 no almoço e R$ 50 no jantar (valor individual). No Toro Loco, como os cortes são muito generosos, há somente opção para duas pessoas no jantar (R$ 100,00). Um dos diferenciais do festival fica por conta da opção de combo de sobremesa ao valor de R$ 20,00 por pessoa. Nessa edição quem participa com essa opção é a Zoet em Zout de Holambra, mais conhecida como Confeitaria do Lago. “Oferecer um combo de sobremesa é uma forma de não excluir do evento, uma cafeteria ou confeitaria, queremos que todos participem e divulguem suas iguarias”, explica Renata Tannuri Meneghetti, idealizadora do evento e proprietária da Elo Produções, empresa que realiza o festival.

A seleção dos restaurantes que participam do evento é feita por uma curadoria especializada e somente os estabelecimentos que melhor representam a gastronomia local são convidados. A variedade e a qualidade no cardápio são alguns dos requisitos para entrar na lista. “Convidamos as melhores casas, mas nem todas aceitam participar, por isso algumas que são excelentes não configuram entre os participantes, porém não significa que foram esquecidas”, pontua Arian Carneiro de Mendonça, do Guia do Lugarzinho, curador do festival e co-realizador do evento.

Em Jaguariúna participarão quatro restaurantes. Já em Holambra, três casas foram selecionadas. Todos os restaurantes tiveram sugestões de uso de produto da Castelo Alimentos (patrocinadora do evento desde a primeira edição) para compor o menu. São eles:

EM JAGUARIÚNA

O prestígio do Jaguary Bar e Restaurante, que integra o Hotel Jaguary, já é tradição na cidade. A combinação de chope gelado com petiscos deliciosos é uma marca registrada do estabelecimento, além de lanches e delícias de pratos presentes no buffet, como grelhados, saladas, frutos do mar e muito mais. No festival a casa participa no jantar e inova com uma proposta que foge do tradicional cardápio. De entrada o cliente pode escolher entre uma Salada de Banana da Terra com mel, mostarda e canela em coroa de rúcula e pimenta biquinho ou Carpaccio de Beterraba com molho de parmesão e café. Para o prato principal o chef Maurício Shermann criou uma Tilápia Grelhada com molho de laranja e gengibre acompanhada de batata doce rústica com flor de sal e brócolis ou Costelinha de Porco com redução de vinagre de vinho tinto Cabernet Sauvignon acompanhada por polenta mole com agrião. De sobremesa, Curau-Brulèe ou Granita de Limão com Creme Balsâmico de Framboesa.

Toro Loco – casa especializada em cortes especiais e que serve o legítimo churrasco na brasa, bem ao estilo parrilla argentina com técnicas trazidas do Sul do Brasil. Receitas de família também foram introduzidas no cardápio e caíram no gosto dos clientes, como a costela coberta de sal que apresenta um sabor inigualável. A proposta da casa é que as pessoas se sintam em casa e comam à vontade. Tanto que para o festival, o Toro Loco preparou um menu no jantar para duas pessoas, com Salada de folhas, tomates, Salada de Batata, cesta de pães e vinagrete como entrada; Costela Rojão (de dois quilos) acompanhada por Arroz e Farofa ou Dois T-Bones acompanhados por Arroz e Farofa como opções de prato principal. Como opções de sobremesa Pudim de Leite Condensado ou Creme de Mamão Papaia com Licor de Cassis.

Moquém Restaurante – Inaugurado em 2015, com um belo quintal cheio de árvores e típica gastronomia capixaba, a casa já conquistou o gosto da clientela. O nome Moquém é uma homenagem a uma técnica indígena para cozimento lento das carnes. Baseado nessa técnica, moquecas e outros pratos são preparados com maestria. Para o Sabores da Terra o Moquém caprichou no menu que será servido no jantar: Casquinha de Siri ou Feirinha Mista, com Pastéis de camarão, queijo, carne e frango. A Moqueca Capixaba de Cação com arroz branco, pirão de peixe e Moqueca de Banana ou o Camarão no Coco acompanhado de arroz branco e a água do próprio coco, são as opções de prato principal. Para encerrar a noite, Banana da Terra assada com chocolate, doce de leite , paçoca e sorvete de creme ou Churros da casa, com doce de leite, paçoca e sorvete de creme.

Será o Benedito – Hamburgueria que já virou point, preparou um menu especial para o jantar. Os lanches são feitos com o melhor e mais saboroso hambúrguer artesanal, todos servidos em cestinhas, o que transforma a experiência gastronômica ainda melhor. No menu preparado para os clientes do Festival Sabores da Terra, a entrada poderá ser de Batatas Rústicas ou Onion Rings. Será o Caipira? é uma das opções de prato principal. O lanche servido no pão de brioche, é um Brisket (Peito Bovino desfiado), com queijo Prato, bacon, cebola crispy e molho barbecue. A segunda opção é o Jaguars Rugby, feito com três hambúrgueres de Fraldinha cobertos por queijo Prato, dois ovos, bacon e maionese caseira. De sobremesa, o cliente escolhe entre o Petit Gâteau ou o Cheesecake com cobertura de Goiabada.