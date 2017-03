O St. Patrick’sDay (Dia de São Patrício, em português) é uma tradição irlandesa festejada em diversos países do mundo. As comemorações ocorrem em março para marcar o mês de aniversário de morte do santo padroeiro da igreja católica da Irlanda e seguem um roteiro tradicional que envolve decoração e promoções especiais, música de qualidade, comidas típicas e bebidas, preferencialmente chope e cerveja.

A data também é comemorada no Brasil, onde muitos estabelecimentos não a deixam passar em branco. Na região de Campinas, o Bier Trunk Pub Bar F & F, em Holambra, programou uma ação especial para os dias 30 (quinta)e 31 (sexta) de março. Nestes dias, os clientes que consumirem seis cervejas da Eisenbahn, sendo cinco de qualquer estilo e uma Altbier preferencialmente, ganham um copo especial de 1pint de St. Patrick´s. “A promoção é limitada a 18 unidades, portanto quem quiser participar tem que correr”, avisa Flávio Pacetta, sócio-proprietário da casa.

A história conta que São Patrício nasceu na Grã-Bretanha e ficou conhecido por ter levado o catolicismo para a Irlanda. Há mais de mil anos, o dia 17 de março, suposta data da morte de Saint Patrick, tornou-se um dia de festa religiosa. O verde é o símbolo dessa data que homenageia o padroeiro.

A Irlanda só começou a comemorar oficialmente o dia em 1903. O dia de São Patrício geralmente cai na época da Quaresma, que antigamente, costumava ser um feriado tranquilo e religioso – até os anos 1960, quando a lei permitiu que os bares e pubs abrissem no dia da comemoração.

