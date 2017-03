As multidões, os aglomerados e a frieza da vida urbana é o universo retratado na nova música de trabalho da Rezzer, Floresta Cinza, que será lançada no próximo sábado, 25 de março. Na letra, os músicos expõem o cotidiano nas cidades e mostram um pouco do cenário enfrentado todos os dias pelas pessoas e como este ambiente é solitário e fatídico.

A banda paulista produziu um LyricVideo (clipe com enfoque na letra da música), que será lançado exclusivamente na página do Facebook da Rezzer – facebook.com/rockrezzer e que faz parte do calendário de divulgação do EP de trabalho Anilado, gravado no começo de 2017.

A Rezzer surgiu no interior de São Paulo, na cidade de Jaguariúna, e conta atualmente com 5 integrantes. Com mais de 10 anos de bagagem musical, a banda de rock teve sua formação modificada recentemente, recebendo um novo baterista, Danilo, que chegou para agregar conhecimento musical e personalidade marcante para as músicas autorais que são a marca forte da Rezzer.

Com Elias (baixo), Piau (guitarra base), Dú (guitarra solo), Danilo (bateria) e Miojo (voz), o ano de 2017 inaugurou uma nova fase para o estilo musical da banda. Novas ideias e inspirações modificaram a forma de fazer música, trazendo um novo conceito, dando vida ao EP Anilado.

Influências nacionais e internacionais foram fundamentais para a criação do EP, que será lançado oficialmente em julho de 2017. Supercombo, Scalene, Puddle Of Mudd e Breaking Benjamin foram algumas delas, que mudaram muito a visão dos músicos na hora de compor, expandindo horizontes e criando um novo estilo, totalmente diferente daqueles que já vinham fazendo.

Contato para Show: (19) 99881.7608 | Email: rezzeroficial@hotmail.com

