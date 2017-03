Duas novidades chegaram neste mês de março ao Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra (Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro). A carta de cervejas da casa, uma das mais completas da região e que é composta por rótulos das melhores marcas nacionais e internacionais, apresenta a Pumpkin Ale e a Honey, produzidas pela Sauber Beer, cervejaria artesanal que se tornou uma vedete dos amantes da boa cerveja.

“Para que nossos clientes tenham a oportunidade de saborear estas cervejas especiais e de aromas diferenciados, únicos e exclusivos, temos um preço promocional de estreia: cada garrafa, tanto da Pumpkin quanto da Honey, será vendida por apenas R$ 16,90”, informa Flávio Pacetta, sócio-proprietário do Bier Trunk.

Não bastassem as convencionais cervejas artesanais (hoje são 28 tipos) produzidas na sede localizada na Chácara São Marcelo, em Mogi Mirim, a Sauber desenvolveu uma cerveja que leva na composição a abóbora, posta para cozinhar juntamente com os maltes na mostura. Esta é a deliciosa “Pumpkin Ale”, a primeira cerveja artesanal puro-sangue a ser disponibilizada no mercado e a mais premiada, fazendo parte também do livro as 100 melhores cervejas do Brasil. Hoje figura como uma das queridinhas dos consumidores especializados.

Com receita de origem americana, é avermelhada, tem aroma e sabor puxando levemente para a abóbora. A bebida harmoniza com doces, saladas e petiscos e tem 4,5% de teor alcoólico.

A Honey, que tem receita de origem inglesa,é uma cerveja clara dourada, com leve aroma de mel em que o lúpulo se mostra presente dando-lhe um leve amargor residual. Com 6,8% de teor alcoólico, essa Ale harmoniza com azeitonas pretas, queijos de cabra e petiscos apimentados.

CERVEJAS DE QUALIDADE

A proposta da Sauber é de ser uma nanocervejaria que se preocupa em fazer cervejas de qualidade, sem se importar de que para isto tenha que fazer pouca quantidade, pois seu tempo mínimo para uma cerveja ficar pronta é de 50 dias, passando por fase de fermentação, maturação e carbonatação, tudo naturalmente sem acréscimo de aditivos, estabilizantes ou qualquer outro ingrediente que acelere o processo.

“As nossas cervejas são realmente artesanais, apesar de termos equipamentos modernos que nos garantam a melhor higiene e controle de nossos produtos”, pontua Vanesca Luisa Rampazo Marquetti, proprietária da Sauber Beer ao lado do marido Renato Marquetti Junior.

Outro diferencial está na apresentação do produto. “Temos uma parceria com artistas locais que pintam os quadros que serão os rótulos de nossas cervejas. Em contrapartida seu currículo será colocado no contra rótulo das garrafas, fazendo com isto uma galeria de arte itinerante e um ato social na divulgação de nossos artistas”, diz Vanesca.

BIER TRUNK PUB BAR

Com capacidade para 170 pessoas, o Bier Trunk possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir e um empório, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento é de terça a sexta a partir das 16h30. Sábado, domingo e feriados a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas e sábados a partir das 18h e no almoço do domingo.

A casa traz em seu variado cardápio as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, HB, Sauber Beer) e petiscos, comidas gourmet e pratos exclusivos e típicos da cozinha alemã, holandesa e brasileira.

O bar fica à Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550

biertrunk.holambra@gmail.com

www.facebook.com/biertrunk