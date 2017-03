Gislaine Mathias | Jaguariúna

Dois atletas de Jaguariúna da Associação Estadual de Judô Acácio Rodrigo conquistaram ótimos resultados, no 24º Torneio Estímulo da Robert Bosch, no sábado, 11, e domingo, 12, em Campinas. O atleta José Vitor Moreira de Sousa ficou com a medalha de bronze, na categoria sub 18 juvenil meio pesado. No início da competição, ele estava muito nervoso e não conseguiu encaixar os golpes. “Na luta da disputa de 3º lugar, eu já estava mais calmo, consegui lutar melhor e assim conquistar a medalha de bronze”, contou o medalhista que treina judô desde os 7 anos de idade. “Eu comecei nesse esporte, pois eu adoro a disciplina e o respeito transmitidos para os atletas”, completou.

Para ele esse pódio representa muito treino, pois para voltar a lutar em campeonatos de judô teve que treinar muito duro, no ano passado. “Por isso que eu agradeço ao meu sensei Acacio Rodrigo e aos meus companheiros de treino, pois ninguém nasce sabendo e não treina sozinho, então dedico minha medalha a eles”, frisou.

Segundo José Vitor o seu objetivo nesse esporte é sempre conquistar mais medalhas e abrir uma academia no futuro. “Eu acho que na vida você deve compartilhar tudo aquilo que é bom, e o judô está sendo muito positivo para a minha vida”, salientou o atleta que já teve outros pódios, mas considerou a medalha de bronze a sua principal conquista. “Nessa competição eu consegui me controlar emocionalmente, ou seja, eu não me abalei por ter perdido a primeira luta, lógico que fiquei triste por não ter sido campeão, mas eu levantei a cabeça e conquistei a medalha de bronze”, enalteceu.

Para se destacar na modalidade, segundo ele, é preciso estar sempre treinando e a cada dia aumentar a intensidade do treinamento, pois espera participar do máximo de competições neste ano para se destacar na modalidade.

HOMENAGEM

Já o atleta João Pedro Pires de Camargo Durante foi homenageado pela Delegacia Regional da Grande Campinas e pela Federação Paulista de Judô com o troféu de destaque, pelos títulos conquistados em 2016. Ele ainda se sagrou campeão no Torneio Estímulo, na categoria sub 11 meio médio. Neste final de semana, a equipe participa da Copa São Paulo de Judô, em São Bernardo do Campo.