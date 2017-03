A atleta Marina Malachias ficou com o troféu de vice-campeã no geral feminino da 21ª Corrida da Lua, nos 6Km, no sábado, 11, em Campinas.

“Por ser a mais famosa e a maior prova noturna do interior paulista, não é de se assustar o nível altíssimo dos competidores e a quantidade de participantes. Os organizadores divulgaram 8 mil pessoas. Foi um ótimo resultado para comemorar, mas com muito a se ajustar ainda”, analisou a atleta.

Ela contou que o percurso da prova já é conhecido: a volta em torno da Lagoa do Taquaral, com saída e chegada da Praça Arautos da Paz. “Um percurso que, particularmente, eu adoro! Como não costumo treinar a noite, não gosto muito de competir nesse horário, pois a largada foi às 20h. Prefiro as provas da manhã”, relatou Marina completando que a visibilidade dessa prova é muito grande, então, é muito bom para os atletas. “Agradeço aos meus patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna”, concluiu.