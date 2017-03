Gislaine Mathias | Jaguariúna

Os alunos da escolinha do Jaguars participaram do Festival de Rugby, realizado pela Confederação Brasileira da modalidade, no sábado, 11, em Americana. O evento contou com a participação de cerca de 400 crianças das cidades de Louveira, Americana, Mogi das Cruzes, Indaiatuba, Santa Bárbara D’Oeste, São João da Boa Vista e Jaguariúna. O festival teve como programação o tag rugby (jogo de iniciação ao esporte) e um circuito de atividades.

O presidente do Jaguars, Luis Antonio Luporini Junior disse que o objetivo foi difundir o rugby entre os alunos de Jaguariúna e das outras cidades. “O desempenho das nossas crianças foi fantástico, pois estão apreendendo muito dentro e fora de campo. Além de praticar as atividades e jogos, eles tiveram a oportunidade de conhecer outros clubes e fazer amigos através da modalidade”, frisou Junior completando que os alunos integram o projeto Jaguariúna Rugby do Futuro.

A intenção é participar de outros três eventos fora de casa e o Campo do Padre, sede do Jaguars, ainda receberá uma edição do festival, no mês de maio.

SELEÇÃO

O Jaguars também está levando os alunos da escolinha para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira de Rugby. No início deste mês, no estádio do Pacaembu, 30 alunos tiveram a oportunidade de assistir o confronto entre Brasil e Canadá.

“Foi genial, pois eles puderam conhecer um jogo profissional de rugby, sendo que muitos também não conheciam o estádio, então, foi muito gratificante”, relatou Junior. De acordo com ele esse tipo de atividade promove a inclusão social, o acesso à cultura, o conhecimento de novos lugares e a oportunidade de fazer amigos.