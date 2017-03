O Seminário de Jiu-Jitsu competitivo ministrado pelo mestre Netinho Abdalla, na quinta-feira, dia 9, reuniu 35 atletas das cidades de Amparo, Artur Nogueira, Jaguariúna e Campinas. O evento ocorreu na Alliance de Jaguariúna. “A pedagogia e didática unidas ao seu vasto conhecimento na modalidade, tornam Netinho um professor muito diferenciado, além de seu carisma que contagia todos os alunos que ficam a vontade para tirar dúvidas e aprender novas estratégias”, analisou o professor Arlindo Baião, o Juninho completando que é muito importante e saudável essa troca de conhecimentos com mestres e atletas.

“Isso favorece o aprendizado de novas técnicas e a interação com outros atletas da modalidade. Todos ficaram encantados com a didática, ensinamentos, simplicidade e carisma do mestre Netinho”, enalteceu. Juninho ainda destacou que a Alliance Jiu-Jitsu é uma equipe grande que está presente em todo o mundo. “E esse intercâmbio de conhecimento entre as academias, além de muito prazeroso acaba criando laços de amizade entre os alunos de lugares diferentes, que por sua vez fortalece a equipe e faz o Jiu-Jitsu crescer no Brasil e no mundo”, salientou.