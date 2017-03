Gislaine Mathias | Jaguariúna

Neste ano, a peça Paixão de Cristo contará com novidades, em Jaguariúna. Uma delas é referente ao local de encenação, que deixará de ser no gramado do Centro Cultural para utilizar a fachada da Matriz de Santa Maria como cenário. A secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos analisa a mudança como positiva. “Nós usaremos a fachada da Matriz como um grande cenário para a Paixão de Cristo, e vamos montar toda a nossa produção e estrutura, desde iluminação até arquibancada naquele espaço, que será o novo palco da Paixão de Cristo”, contou Maria das Graças.

Ela disse que a mudança de local já vinha sendo amadurecida e como a secretaria precisa trabalhar com a questão financeira atual da Prefeitura, surgiu essa parceria com a Paróquia de Santa Maria. “Pensando nesse momento de austeridade, optamos por fazer uma bela produção, mas com um investimento menor, dentro da nossa realidade financeira, então, conversamos com o padre Milton Modesto e com algumas pessoas, e resolvemos fazer nesse local onde o cenário já está praticamente pronto”, frisou.

Os ensaios ocorrem neste domingo, 19, das 14h30 às 18h e na segunda, quarta e sexta-feira da próxima semana, das 19h às 21h30, no Teatro Municipal. Os interessados em figuração já podem se inscrever durante os ensaios ou na Secretaria de Turismo. A peça será apresentada no domingo, 9 de abril, na quarta-feira, dia 12 e na Sexta-feira Santa, dia 14. Outra novidade na peça deste ano ocorrerá na Sexta-Feira, quando haverá uma maior integração entre as pessoas da comunidade e os atores. Neste dia, quando a peça chegar no momento da crucificação de Cristo, os católicos sairão pelas ruas, na procissão do Senhor Morto e quando retornarem na igreja, a encenação continuará com a ressurreição. “Eu acredito que neste ano a peça acontecerá com uma maior participação popular, pois além de assistir a encenação teatral, o público vai participar também das atividades da igreja e isso aproximará cada vez mais a nossa peça com a população. E ainda temos a oportunidade de mostrar a vida de Cristo e a sua mensagem de amor e compaixão para um número maior de pessoas”, concluiu a secretária.