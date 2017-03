Renan Feitosa | De Jaguariúna

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começaram a serem feitos por centenas de trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro na agência da Caixa Econômica Federal em Jaguariúna. O cronograma de saques é até o dia 31 de julho, de acordo com o mês de nascimento. Para verificar o valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para a realização do pagamento é só acessar o site da Caixa (www.caixa.gov.br/contasinativas).

Só podem retirar o dinheiro do FGTS inativo os trabalhadores que foram contratados em regime celetista (CLT) que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até o fim do ano de 2015.

Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências. Quem possui conta corrente ou conjunta no banco pode transferir o valor pela internet.

A agência da Caixa fica no Centro do município, na rua Alfredo Engler, n° 242-330, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

Confira abaixo a tabela com o calendário dos pagamentos: