Dr. Ribamar Lazanha explica sobre os seus principais feitos em comum acordo com a odontologia

O comprometimento de quem tem paixão pelo que faz. Foi assim que a credibilidade da equipe do Dr. Ribamar Lazanha foi alcançada ao longo desses 10 anos. A melhor expressão da confiança e satisfação dos pacientes é vê-los sorrir, e isso é motivo de muito orgulho para toda a equipe.

“Durante todo esse tempo, reunimos em um mesmo endereço os melhores profissionais em suas respectivas áreas de atuação. Essa interação entre os especialistas durante o atendimento oferece o olhar multidisciplinar, que permite alcançar resultados precisos ao possibilitar melhor qualidade de comunicação e, consequentemente, rapidez e excelência na execução dos tratamentos”.

A Odontologia é dinâmica, progride muito rapidamente e, a cada dia novidades surgem. Por isso, estamos sempre em busca do melhor que existe no mundo em tratamentos odontológicos de todas as áreas de atuação.

Agradecemos a todos os nossos clientes e colaboradores por esses 10 anos de muito sucesso. Muito além de pacientes, conquistamos amigos muito especiais ao longo de todos esses anos. Temos a sensação de dever cumprido, e principalmente, temos a certeza de que podemos progredir ainda mais. Somos imensamente gratos por todos os sorrisos recebidos. Eles são o que nos fazem ter essa enorme paixão pela Odontologia!

Dr. Ribamar Lazanha Lucateli C. D. Mestre e Especialista em Implantodontia (CRO:84431) Rua: Cândido Bueno, 912 (Sala 08) – Centro Jaguariúna – SP Tel.: (19)3937.4697 Cel.: 98146.5715