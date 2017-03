*Por Christian Barbosa

Atualmente, a falta de tempo tem sido um dos maiores problemas enfrentados pelas mulheres. Assumindo vários papéis, elas têm inúmeras responsabilidades no trabalho e em casa, e acabam abrindo mão dos cuidados consigo.

A mudança das atribuições femininas na sociedade trouxe progressos, mas também muitas cobranças. O desejo de crescer na carreira, liderar seu próprio sucesso e assumir rapidamente sua independência aliado ao cuidado da família resulta em excesso de tarefas e, consequentemente, problemas com a administração do tempo. Com tanta correria, fica difícil realizar algumas atividades prazerosas e que também são importantes.

Pensando nesse dilema, listei algumas ações que podem ajudar as mulheres a administrarem melhor o tempo para dar conta de tantas atribuições e viver melhor. Confira:

1 – Entenda suas urgências a fim de evitá-las: As mulheres têm mais urgências diárias, mas é preciso entender por que uma urgência aconteceu e o que poderia ser feito para evitá-la em uma próxima oportunidade. Aprenda com essa urgência e antecipe futuros problemas. Isso irá reduzir o tempo perdido apagando incêndios.

2 – Aprenda a delegar tarefas: Assumir todas as responsabilidades de casa sozinha faz com que a mulher não tenha tempo e fique sempre cansada. Compartilhar as atividades de casa com filhos e maridos é importante; afinal, manter a casa em ordem é responsabilidade de todos.

3 – Exercite o uso do ‘não’: Você não precisa aceitar tudo. Se você não quer fazer algo, seja sincera e diga ‘não’. Quando você diz ‘sim’ para os outros enquanto gostaria de dizer ‘não’, está assumindo tarefas circunstanciais que não gostaria de realizar.

4 – Escolha sua roupa na noite anterior: A atitude é muito simples, eficaz para ganhar tempo e pouco praticada pelas mulheres. O período da manhã, logo após levantar, costuma ser de baixa produtividade. Separar toda a roupa no dia anterior é interessante, e você pode tentar expandir essa ação deixando prontos o seu café da manhã, a bolsa, os documentos etc.

5 – Transforme seus filhos (ou familiares) em aliados da produtividade: Semanalmente, planeje tarefas com as crianças. Imprima um quadro com todos os itens que devem ser feitos dia a dia e, quando algo for concluído, estimule-as a registrarem no quadro. Isso pode se transformar em uma brincadeira divertida e ajuda a criar hábitos de organização nas crianças.

6 – Organize seus acessórios – Reserve uma caixinha com divisões para guardar seus acessórios. Coloque em cada espaço um item específico: anéis, colares, brincos etc. Faça o mesmo com as maquiagens, esmaltes e itens de beleza usados com mais frequência. A organização vai te ajudar a poupar tempo.

*Christian Barbosa é o maior especialista no Brasil em administração de tempo e produtividade. É CEO da Triad PS, empresa multinacional especializada em programas e consultoria na área de produtividade, colaboração e administração do tempo. Entre seus livros mais vendidos está o “Você, Dona do Seu Tempo”, onde Christian aplica conceitos importantes de produtividade à rotina feminina. Seu mais novo título é o “60 estratégias práticas para ganhar mais tempo”. www.triadps.com.br e www.maistempo.com.br