Gislaine Mathias | Jaguariúna

A equipe AACORUJA contou com representantes em várias provas, no último final de semana. O atleta melhor colocado foi Uilson Carvalho que cruzou a linha de chegada como campeão, no geral da 1ª Corrida Solidária da APAE, no domingo, 12, no percurso de 5 km, vencendo com facilidade e tranquilidade, em Sumaré. Ele ainda dividiu o pódio com o colega de treino e de equipe, Donisete Leão, que foi 4º colocado. O campeão Uilson disse que a prova foi muito interessante e bem organizada. “Apesar do intenso calor, os organizadores fizeram o máximo para garantir o bem-estar de todos os atletas e como foi a minha segunda prova da temporada precisei disso para baixar a adrenalina. Liderei a prova a partir da metade do primeiro quilômetro”, contou o campeão.

Segundo ele, o fundamental para chegar ao pódio foi o apoio dos amigos ‘os corujas’ e do treinador Fernando Figueiredo, além de muito treinamento. “Somente com muito treino um atleta consegue chegar nesse patamar”, completou. O atleta contou que o treinamento nesta temporada vem sendo muito intenso, com aumento paulatinamente na carga de exercícios, no mínimo seis dias por semana. “Não traço como meta ganhar provas. Pra mim, o essencial é poder praticar exercícios o ano todo e minha principal meta é chegar ao final da temporada sem ter sofrido nenhuma lesão. O pior para um atleta, ainda que amador, mas que leva o preparo físico a sério, é se lesionar e não poder fazer aquilo que gosta”, explicou.

Na mesma corrida, pelo percurso de 10 km, Sebastião Vida conseguiu o pódio na classificação geral, pela 5ª colocação.

Já no sábado, 11, outro destaque da equipe foi Lohan Gregório que disputou a prova 42 km Lenções Maranhenses, em Atins – Barreirinhas, e chegou em 5º lugar na classificação geral e ainda foi vice-campeão na categoria M 35-49.

Já a corredora Jussara Paschoin correu na Ultramaratona Rei e Rainha da Serra de Minas, em Inconfidentes, com um percurso de 54 Km. Ela terminou em 9º lugar na classificação geral e 4º na categoria 40-49 anos. Além da cronometragem, o piso e as grandes montanhas foram as enormes dificuldades para os atletas nas duas provas.

Ainda no sábado, 11, Fernando Figueiredo, Ivan Pinheiro, João Rodrigues, David de Moraes e Luís Fabiano prestigiaram a tradicional 21ª Corrida da Lua em Campinas. A equipe conta com o apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.