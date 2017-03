Gislaine Mathias| Jaguariúna

Cinco atrizes do grupo Já de Teatro encenaram ‘Mulheres do Brasil’ e levaram para a Praça Umbelina Bueno interpretações marcantes baseadas em textos escritos por poetisas brasileiras, representando as regiões do País. A proposta foi levar reflexão para o público, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A atriz Geísa Oliveira disse que foi um momento valioso, pois cada artista deu a sua mensagem em praça pública. “Essa luta é contra o machismo que ainda existe e a força da mulher precisa ser diariamente imposta e declarada”, analisou Geísa.

A atriz Elisa Monteiro disse que o retorno foi gratificante. “Nós fizemos pesquisas em escritos de poetisas do Brasil e percebemos que com intensidades diferentes as mulheres de todo o País estão numa sintonia e lutando por mudanças. E percebemos na praça essa identificação e cumplicidade nos olhares trocados com várias mulheres. Tem toda a comemoração da data, mas não podemos esquecer de como esse dia se originou, ou seja, que através dele ocorreram muitas conquistas”, frisou Elisa.

Para a atriz Marianna Martins foi uma honra representar as mulheres e o grupo encontrou um campo de possibilidades para falar um pouco sobre este tema. “Estamos num campo fértil para colher o que já plantamos e para semear mais liberdade e conquistas para as mulheres. Foi uma honra, um privilégio e um prazer indescritível”, ressaltou. E a atriz Fernanda Andrade disse que foi muito interessante ver o olhar das mulheres reconhecendo tudo que foi falado e ao mesmo tempo muitas delas olhando pra isso com uma resistência. “Nós vivemos num contexto machista, sendo ainda difícil de quebrar essas amarras, por isso, é importante fazer esse trabalho de formiguinha para levar a mensagem mesmo que chegue com um tom de estranhamento”, enfatizou.

Muitas pessoas se emocionaram durante a apresentação e relataram que a apresentação mostrou a realidade. Para Olímpia Ataíde tudo que foi narrado na apresentação é uma verdade e acontece no dia a dia, pois muitos homens não valorizam as mulheres. “Essas atrizes foram maravilhosas e estão ajudando na conscientização”, enalteceu. E a jovem Bianca Barbosa disse que foi emocionante porque mostrou a verdade sobre a mulher que sofre muito com assédio e padrão social.