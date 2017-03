A festa de São José teve início na quinta-feira, 16, e terá continuidade neste sábado, 18, com missa às 17h, quermesse e sorteio beneficente, a partir das 19h. No domingo, 19, encerramento da festa com celebração de missa às 10h30 e almoço às 12h, além da 3ª Cavalaria de São José. A igreja fica na Rua Francisco C. Viana, no bairro São José.