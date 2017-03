Renan Feitosa | De Jaguariúna

“O Futuro da Profissão de Corretor de Imóveis” foi tema da primeira palestra do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP) com os profissionais da região, na tarde de quarta-feira (15), na Câmara Municipal de Jaguariúna.

“Estamos percorrendo várias cidades para alertar os profissionais sobre as mudanças na área e ajuda para a inserção na era digital”, afirmou o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto. O órgão oferece cursos gratuitos de capacitação, e-mails e elaboração de sites para os corretores e pequenas imobiliárias com pedidos através do portal da entidade (http://www.crecisp.gov.br).

A profissão de corretores de imóveis foi oficializada em 1962 a partir da promulgação da Lei n.º 4116/62, dentro de outras normas define que somente corretores legalmente habilitados podem atuar como mediadores, com fins lucrativos nas transações imobiliárias. Desse instrumento legislativo constou que o exercício da atividade somente é permitido às pessoas registradas nos Conselhos.

Um dos temas debatidos na palestra foram os aplicativos para a aquisição e locação de imóveis, que segundo Neto, podem ser um risco para o consumidor. “Os aplicativos são inseguros porque não tem como saber exatamente quem é a pessoa que está vendendo ou em busca de comprar algo”, alertou.

Para exercer a profissão de corretor de imóveis é preciso qualificação de técnico ou gestão em transações imobiliárias e habilitação. Quem promove intermediação de imóveis de terceiros sem possuir estes requisitos comete ilícito penal de exercer ilegalmente a profissão. As denúncias também podem ser feitas pelo site do Conselho. “O corretor não vende apenas imóveis, ele presta uma assessoria e consultoria para as pessoas, deve ser o fio da balança entre quem vende e quem compra”, defendeu o presidente.

De acordo com a pesquisa do CRECISP, em janeiro de 2017 caíram as vendas no interior em 16,22% e as locações subiram 31,93%, na comparação com dezembro. Segundo o delegado de corretores de Jaguariúna, Sérgio Bergamasco, o mercado na cidade começou a reagir. “Estamos com novas regras de financiamento pelos bancos, que diminuíram os juros e consequentemente caíram os preços”, ressaltou.

Na próxima quinta-feira (23), ocorrerá a palestra sobre contrato de locação de imóveis com o delegado regional do CRECI Campinas, Waldemar Reinaldo Bionde, às 19h, também na Câmara Municipal de Jaguariúna.