Gislaine Mathias | Jaguariúna

O lançamento do ‘Projeto Campeões’ marcou um capítulo importante no desenvolvimento e na prática do esporte na cidade de Jaguariúna, na noite de quinta-feira, dia 9, no ginásio Azulão. O desfile de abertura mostrou para o público as 30 modalidades que integram o projeto da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, e ainda levou para a quadra, desde crianças que estão iniciando na prática esportiva até representantes da cidade em competições regionais e nacionais e pessoas da Melhor Idade, que são exemplos de amor ao esporte. O lançamento reuniu autoridades, pais, alunos e dois grandes nomes do esporte nacional: o medalhista olímpico Edson Luciano e o tenista Ricardo Mello.

A programação ainda contou com apresentações de ginástica, zumba, coreografia e jogo de futsal. O secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Rafael Blanco, disse que o projeto está embasado em três pilares: Construindo Campeões para crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos, ou seja, os primeiros passos e a iniciação esportiva; o Cultivando Campeões com o ProAtiv para pessoas entre 18 e 65 anos, visando a qualidade de vida e a integração social e o Acolhendo Campeões com o programa Viva Melhor, direcionado para os idosos. De acordo com Rafael em torno de 3 mil pessoas acompanharam o lançamento.

O evento também contou com representantes dos parceiros do Projeto Campeões, como, AACORUJA, Jaguars Rugby, Atletismo Cidadania, Moutain Bike, Guerreiros da Paz e Taekwondo. O prefeito Gustavo Reis disse que foi uma emoção muito grande participar do lançamento do projeto que reúne essa quantidade de modalidades e promove o envolvimento de pessoas de diferentes faixas etárias. “Foi algo muito emocionante e marcante, pois em tão pouco tempo de governo, nós estamos conseguindo mobilizar as pessoas em atividades saudáveis”, disse o prefeito completando que esporte é vida e nas idades menores ainda contribui na formação do ser humano. “Esperamos formar cidadãos para que saiam do projeto como campeões no esporte ou na vida”, concluiu.

PRESENÇAS ILUSTRES

O lançamento contou com as presenças de dois grandes nomes do esporte nacional, o medalhista olímpico no atletismo, Edson Luciano e o tenista Ricardo Mello, que esteve entre os melhores do mundo e jogou a Copa Davis.

Edson Luciano, do Atletismo Cidadania, elogiou a administração por essa iniciativa e ressaltou que se todas as prefeituras pensassem desta maneira, a situação seria diferente, no Brasil. “A criança dentro de um projeto esportivo não tem tempo para pensar em outras coisas e acaba se transformando num adolescente interessado em educação e numa profissão. Enquanto uma criança tiver dentro de um campo, de uma pista, de uma piscina ou de uma quadra, no mínimo será um cidadão de bem, e fico feliz de ser convidado para fazer parte de um movimento esportivo como esse em Jaguariúna”, salientou Edson Luciano completado que venham muitas crianças para aprender correr e brincar.

Já o tenista Ricardo Mello salientou que o projeto é fantástico. “É muito interessante ver a iniciação no esporte. Eu que pratico tênis há 30 anos e comecei com seis anos de idade, então, ver uma iniciativa como essa de Jaguariúna, é muito bacana, pois a comunidade tem a oportunidade de praticar várias modalidades. É uma oportunidade única e com certeza vai dar resultados no futuro”, enalteceu.

MODALIDADES

A iniciação esportiva do Construindo Campeões oferece as modalidades de futebol, futsal, basquete, voleibol, atletismo, natação, ginástica artística, jiu-jitsu, rugby, taekwondo e tênis de mesa. As aulas acontecem nos parques públicos, praças e complexos esportivos.

Já as aulas do Cultivando Campeões (ProAtiv) reúne hidroginástica, Lian Gong, alongamento, ginástica localizada, treinamento funcional, ritmos, Mat Pilates (solo), Mix (jump, step e corrida), zumba, badminton e atividades adaptadas, nos parques e praças da cidade.

E o Viva Melhor – Valorizando Campeões oferece atividades nas

modalidades de jogos de dama, dominó, xadrez, buraco, truco, bocha, além de vôlei adaptado e coreografia.