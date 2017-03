Renan Feitosa | Jaguariúna

Guarda, radialista e motorista até alguns anos atrás eram profissões restrita aos homens. Em Jaguariúna, três mulheres que continuam na ativa nestas áreas se destacam como pioneiras. Apaixonadas pelas profissões, a guarda municipal, Leide Aparecida de Souza, de 46 anos; a locutora, Maria Rita Gai, de 56 anos; e a motorista de van escolar, Rosângela Francisco de Oliveira, de 51 anos, compartilham um sonho em comum: mulheres inseridas no mercado de trabalho com a mesma proporção dos homens.

No ano de 2000, com muito estudo e na disputa por apenas cinco vagas para o gênero feminino, Leide Aparecida de Souza ingressou na primeira turma da Guarda Municipal da cidade aos 29 anos. “Eram 25 vagas para homens e apenas cinco para mulheres, estudei muito para conseguir seguir a carreira que almejei e ainda me atualizo para conseguir crescer”. Ela já foi coordenadora da GM por um ano e seis meses, acredita que a mulher é influenciada por causa da autoridade do cargo. “A postura profissional de chegar em uma ocorrência e resolver os problemas é o que encanta outras mulheres a seguirem o mesmo caminho”. No município 90% dos guardas são homens e 10% mulheres.

Em 1985, Maria Rita Gai, ou como mais gosta de ser chamada, Rita, abandonou a faculdade de Educação Física e também de Matemática para seguir um desejo: ser locutora. Ela foi a primeira mulher da rádio Cultura Municipal de Amparo, e hoje é a única locutora da rádio Estrela FM de Jaguariúna. “Foi como beber água do rio Camanducaia e não querer parar de tomar, trabalhar na mídia radiofônica é uma paixão que pulsa nas minhas veias”. Rita trabalha na rádio Estrela desde 1995, está há nove anos no comando do ‘Jornal do Meio Dia’. “Nos anos 80, foi surpresa uma mulher locutar no rádio, porque a marca era um homem com um ‘vozeirão’, como Hélio Ribeiro, que tinham o ‘brilho na voz’”. Para ela, as mulheres conseguiram se firmar no rádio e na televisão porque se profissionalizaram. “A mulher está mais presente porque foi estudar e hoje o que mais vale é a forma da interpretação do texto, como a mensagem é sentida pelo público”, analisou.

Estudo. Foi justamente esse fator que fez a dona de casa e mãe de dois filhos buscar uma oportunidade sem ter concluído o ensino fundamental. Quando era criança, Rosangela Francisco de Oliveira teve que trocar a sala de aula para ajudar nas despesas de sua família jaguariúnense. Há 22 anos, Rô, como é mais conhecida pelas crianças e pais, foi a primeira motorista de van escolar no município, conciliou a falta de oportunidades no mercado, a criação dos filhos e o amor pelas crianças. “Não tinha como pagar alguém para ficar com meus filhos para que eu pudesse trabalhar, porque na época tinha poucas vagas nas creches, então conciliei a falta de emprego com o meu amor que sempre tive pelos meus filhos e crianças”. A motorista acorda às 5h15 da manhã para trabalhar, acredita que a confiança dos clientes é justamente por ser mulher. “Comecei apenas com uma Kombi, levava as crianças de graça para ganhar o apoio dos pais dos amigos dos meus filhos, mas toda vez que chegava nas escolas as pessoas ficavam olhando para ver se eu realmente conseguiria fazer a manobra para estacionar”. Ela também se tornou empresária no ramo de transportes de crianças e adultos. “Fui uma das primeiras mulheres a ter ‘Carta D’ na cidade, fiz cursos de direção defensiva, gestão de negócios e também incentivo minhas monitoras a se aperfeiçoarem”.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o nível da ocupação (que mede a parcela da população ocupada em relação à população em idade que pode trabalhar, 14 anos) é menos favorável às mulheres. Na pesquisa trimestral, em dezembro de 2016, o percentual para homens era de 51,4% e o de mulheres 38,8% no Brasil.

O Dia Internacional da Mulher, comemorado na quarta-feira (8), foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) há 40 anos e marca a luta pelos direitos femininos. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir o preconceito e a desvalorização da mulher. “O verdadeiro poder da mulher é conseguir colocar aquilo que ela é para fora, porque assim transformamos a nossa vida e a de outros ao nosso redor, por isso é importante que a mulher não reprima seus sonhos, para outras se inspirarem e fazerem também”, acredita Rô.