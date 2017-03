*Por Reinaldo Vitorio Chiavegato

Após tantos séculos de preconceitos, o empoderamento feminino se estabelece como uma nova fronteira, um novo valor com atribuições morais e sociais.

No passado, a mulher entrava para o mundo do empreendedorismo muitas vezes por necessidade e para ajudar a complementar a renda familiar. Existia no meio empresarial um preconceito sobre a capacidade de a mulher estar à frente de uma corporação, em qualquer segmento, sobre sua liderança, e sua capacidade de gerar resultados para a empresa.

Hoje a situação é muito diferente. A mulher vem a cada ano ocupando mais espaço nas empresas, pequenas, médias e grandes, provando sua capacidade de empreender e de liderar grandes equipes. As gerações que acompanharam a evolução da competitividade no mercado de trabalho, incentivaram seus filhos na busca de capacitação e profissionalização, que garantisse a eles uma posição digna no mercado de trabalho, inclusive as mulheres.

A evolução da mulher como empreendedora vem revelando para a comunidade empresarial características muito benéficas de sua personalidade que impactam positivamente no resultado dos negócios.

O perfil multifacetado, equilibrado e racional da mulher contribuiu para sua capacitação para assumir riscos. Muitas estão abrindo mão de seu emprego estável para empreender.

A globalização, a evolução da tecnologia e do mundo digital, contribuiu com essa mudança de comportamento. Hoje a mulher busca além do diploma, se realizar profissionalmente, ou fazer carreira em empresas de destaque no mercado ou empreender e realizar o sonho do negócio próprio. Cada vez mais ela se empodera de conhecimento e de experiências, reduzindo em muito as diferenças do passando entre o homem e a mulher.

O empoderamento feminino concede as mulheres sua participação dentro da sociedade como iguais, podendo exercer qualquer tipo de atividade com os mesmos direitos garantidos.

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna respeita e parabeniza estas mulheres cada vez mais reconhecidas na sociedade, e que são exemplos positivos para as próximas gerações.

*Reinaldo Vitorio Chiavegato é Presidente da ACIJ (Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna)