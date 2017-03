*Por Afonso Silva Lopes

No dia Internacional das Mulheres a reflexão que temos que fazer é procurar entender, porque a participação das mulheres nos vários parlamentos é tão pequena; a começar pela Câmara Municipal de Jaguariúna, nós temos três mulheres: Taís da Água, Inalda Cabeleireira e Cássia Murer ou seja 23% comparando com o total de vereadores da casa. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, dos 94 deputados somente dez são mulheres, ou seja, 10,6%. Na Câmara Federal, do total de 513 deputados, 51 são mulheres, ou seja 9,94%. No Senado, do total de 81 senadores, 12 cadeiras são ocupadas por mulheres, o que representa 14,81%, portanto, no Congresso Nacional das 594 cadeiras apenas 63 são ocupadas por mulheres, ou seja, 10,6%. Pela análise acima Jaguariúna consegue se posicionar melhor se compararmos com Assembleia Legislativa de São Paulo e o Congresso Nacional, além disso, o Brasil consegue ficar atrás do Oriente Médio em termos de representatividade feminina, que é de 16%. Precisamos criar ou aprofundar políticas que levem a participação das mulheres na política. A criação das cotas nas chapas de candidatos ao legislativo é um passo, mas não vai avançar enquanto os partidos encararem somente como uma obrigação legal. A própria condição feminina na sociedade enfrentando discriminação e a dupla jornada de trabalho, tendo que trabalhar, cuidar dos filhos e da casa, reflete nestes números que apresentei, mas as mulheres não se cansam de buscar sua representatividade na sociedade, como exemplo temos a deputada Renata Bueno do PPS do Paraná, eleita para o Parlamento Italiano, representando os italianos no Brasil e na America Latina.

VIVA A LUTA E A GARRA DAS MULHERES!

*Afonso Lopes da Silva (PPS) é vereador do município de Jaguariúna/SP