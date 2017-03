A diretoria e voluntários do Lar dos Velhos ‘Flamínio Maurício’, estarão promovendo no dia 04 de abril, das 12h às 15h, a 9ª edição da Queima do Alho, nas dependências do Centro Comunitário da APAE.

O cardápio será composto de Arroz Carreteiro, Feijão Tropeiro, Torresmo, Farofa, Vinagrete e Bifes (Suíno e Bovino), inclusive será fornecido para viagem. “O almoço já se tornou tradicional na cidade, convidamos a população para momentos de amizade e alegria em um ambiente agradável”, destaca o presidente da entidade, Luiz Flores.

As adesões já estão sendo vendidas à R$ 35,00 (bebidas serão cobradas a parte), nos seguintes locais: O Bortolettão de Pedreira, Tereza Modas, Papelaria Estrela, Madeireira Beira Rio e com os voluntários do Lar dos Velhos.

Informações também podem ser obtidas na sede da entidade, localizada na Rua: Francisco Pintor Junior, nº 447, Parque Bela Vista, ou pelo telefone: (19) 3893-2127.