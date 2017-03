A equipe de Jaguariúna garantiu classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Bocha, após vencer 10 partidas em um total de 12 disputadas. A 2ª rodada da competição foi realizada na cancha do Parque dos Lagos, após passar por uma reforma, no sábado, 4, e contou com a participação das equipes de Rio Claro e de Campinas.

A equipe de Jaguariúna é formada pelos jogadores Ere, Canhoteiro, Darci, Agenor, Nenê Carioca, Marcão e José Roza. A próxima rodada será realizada no dia 18 de março, no Clube Santo Antônio, em Campinas. A equipe tem apoio da Prefeitura de Jaguariúna.