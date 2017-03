A Prefeitura de Jaguariúna serviu um café-da-manhã especial para as servidoras municipais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Elas foram recepcionadas no Teatro Municipal pelo prefeito Gustavo Reis, a vice-prefeita Rita Bergamasco e as vereadoras Cássia Murer, Inalda e Taís da Água.

O café-da-manhã contou com a presença do maestro Rinaldo que fez uma bela apresentação de violino, enquanto as servidoras foram homenageadas com rosas.