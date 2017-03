A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, ofereceu nesta quarta-feira (08/03) um curso de culinária “Café na Roça” para os artesãos da FEART – Feira de Arte e Artesanato, e mulheres da comunidade rural, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O curso, que aconteceu na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro Tanquinho, tem como objetivo resgatar as raízes da cultura rural e capacitar os alunos para geração de renda.

“Foram ensinados pratos tradicionais, que muitas vezes são esquecidos ou industrializados como pão, bolo de banana, rosquinha de pinga, entre outros, além claro, de ensinar uma atividade que gere renda para os artesãos e para as mulheres do bairro”, explica a diretora do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, Rafaela Rossi.

O curso Café na Roça teve o apoio das secretarias de Educação, que disponibilizou o transporte dos alunos, de Saúde, que enviou profissionais para uma palestra sobre saúde da mulher e o Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, que oferece cursos de capacitação para geração de renda e pretende firmar parceria com o Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente para novos cursos profissionalizantes.