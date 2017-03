A atleta Marina Malachias comemorou a conquista do troféu de bicampeã no geral feminino na 2ª etapa do Circuito RMC de Corridas de Rua, no domingo, 5, num percurso de 5Km, em Valinhos. “Esta é uma ótima prova com inscrições gratuitas e excelente estrutura. Neste ano contou com 1.000 participantes tendo os 5Km de corrida e 3Km de caminhada”, relatou Marina.

A 1ª etapa foi realizada em novembro de 2016 na mesma cidade. “Graças a Deus consegui desenvolver um bom ritmo e liderar do início ao fim. Já conhecia o percurso por ser o mesmo da primeira etapa. Fico muito feliz com o resultado, mas com foco total nos treinamentos para os próximos objetivos e a sequência desse ano”, enalteceu Marina que agradeceu aos patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no armazém e Nutristore Jaguariúna.