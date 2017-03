A Cervejaria Mediterrânea® e o Bier Trunk Pub Bar F & F apresentam uma novidade neste mês. Trata-se de um cartão fidelidade que será lançado no dia 18 de março a partir das 18h. “Essa ação conjunta vai aguçar o seu desejo por provar nossas cervejas e conhecer o Pub mais incrível da região de Campinas”, aposta o mestre em engenharia de alimentos Cosminho Pacetta, mestre cervejeiro da Mediterrânea®.

“Estaremos distribuindo no Bier Trunk Pub Bar, em Holambra, o cartão fidelidade que dará direito a uma cerveja Mediterrânea® na ‘faixa’ a cada cinco consumidas. Isso mesmo, a sexta é free”, informa Cosminho.

Os interessados em participar devem comparecer ao Bier Trunk no dia 18 no horário entre 18h e 22h para pegar o cartão fidelidade. A cada Mediterrânea® consumida será necessário apresentar o cupom fiscal/comanda para qualquer garçom do bar e solicitar o adesivo para colar no cartão fidelidade. Juntando cinco adesivos, a sexta Mediterrânea® é de graça. “Aí é só degustar nossas cervejas especiais, disponíveis para venda no Bier Trunk”, avisa Flávio Pacetta, sócio-proprietário do bar.

A ação será válida por um mês, e durante esse período o Bier Trunk terá os adesivos e as cervejas para troca. “Não perca esta oportunidade, salve a data em sua agenda e corra para o Bier Trunk para saborear a primeira cerveja artesanal do mundo produzida com folhas amargas de oliveira, a Mediterrânea® artesanal”, convida Cosminho.

SOBRE A MEDITERRÂNEA®

A cervejaria Mediterrânea® nasceu a partir do trabalho incansável de pesquisas com as folhas das oliveiras, cultivadas pela empresa Folhas de Oliva Produtos de Oliva Com. Imp. e Exp. Ltda – ME, gestora da cervejaria. A descoberta de que muitos componentes das folhas de oliveira melhoraram e criaram sabores e aromas riquíssimos, exclusivos, únicos e inéditos na cerveja e a expansão do negócio cervejeiro artesanal no Brasil, motivaram a Folhas de Oliva® a montar a cervejaria Mediterrânea® em 2014 na cidade de Estiva Gerbi/SP.

A cervejaria Mediterrânea® tem foco absoluto na produção de cervejas artesanais especiais, com identidades exclusivas, qualidade e personalidade sensorial ímpar em cada um de seus estilos. Toda produção é feita com a supervisão direta do mestre cervejeiro, que também é mestre engenheiro de alimentos, com amplo conhecimento técnico cervejeiro traduzido pela excelência na produção da cerveja mais inusitada do planeta! A escolha dos nomes dos estados americanos Kentucky, Minnesota, Luisiana, Missouri e Iowa nas cervejas artesanais Mediterrânea® da Folhas de Oliva, tem a ver com a enorme cultura daquele país em inovação na produção de cervejas artesanais.

SOBRE O BIER TRUNK PUB BAR F & F

Seguindo a tradição das mais renomadas cervejarias do mundo, a Schornstein instalou, em 2006, sua primeira fábrica em Pomerode (SC), conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Em 2010, a empresa trouxe seu precioso produto para ser produzido em Holambra, onde a cerveja podia ser saboreada em seu formato mais natural (que é o chope) diretamente da fábrica para o consumidor no Bar de Fábrica F & F Holambra. Os sócios-proprietários Flávio e Francisco (daí o F & F) assumiram essa missão em agosto de 2013.

Juntamente com uma equipe preparada e comandada pelo gerente Léo Fernandes, comercializavam os 6 tipos de chope, além das garrafas e kits/brindes temáticos da Schornstein, contando com uma cozinha que se traduz num cardápio que mescla as deliciosas receitas típicas da culinária alemã e holandesa com um toque brasileiro.

Inicialmente, o bar adotou o nome de Krug, uma palavra que vem do alemão e significa caneca, utensílio muito utilizado pelos bons apreciadores da bebida naquele país.

Em 2014, passou a se chamar Bier Trunk Bar (bier, cerveja em alemão, e trunk, tronco em inglês). Atualmente se apresenta como Bier Trunk Pub Bar F & F, com a proposta de comercialização das melhores marcas de fabricantes nacionais e internacionais, inclusive exclusividades totalmente artesanais da região de Campinas e baixa mogiana.

O Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra funciona de terça a sexta a partir das 16h30. Sábado, domingo e feriados a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas e sábados a partir das 18h e no almoço do domingo. O bar fica à Rua Campo de Pouso, 1163 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550

