A organização da Expoflora iniciou a venda antecipada de ingressos para a 36ª edição, que será realizada de 25 de agosto a 24 de setembro. A maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, que bateu recorde de público no ano passado, com 328 mil turistas, oferece descontos escalonados até o dia 14 de agosto. No primeiro lote, para pagamento até o dia 29 de maio, os ingressos custam R$ 17. Na bilheteria, o valor cobrado será de R$ 46. O desconto é de 63%, mas a venda com desconto é limitada a cinco mil unidades por dia.

Já os ingressos para grupos são vendidos a partir de 15 pessoas, por meio da Central de Reservas da Expoflora, pelos telefones (19) 3802-1499, 98115-1294, 98114-9783 e 98114-862 e pelos e-mails: centraldereservas@expoflora.com.br, laercio@expoflora.com.br e reservas@expoflora.com.br. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Crianças até cinco anos, acompanhadas de adulto, não pagam a entrada.

A compra de ingressos antecipados com desconto também pode ser feita pela internet, através do site www.ingressorapido.com.br.

OUTROS DESCONTOS

Já para os grupos interessados no pacote incluindo o passeio turístico e o almoço, os ingressos custam R$ 65 até o dia 29 de maio. Nos dias de evento, o valor será de R$ 110. A tabela completa com os descontos está disponível no site www.expoflora.com.br.

A Expoflora será realizada no período de 25 de agosto a 24 de setembro, de sexta a domingo, das 9h às 19h e, também, no dia 7 de setembro (feriado da Independência do Brasil).

ATRAÇÕES

A Expoflora conta com Exposição de Arranjos Florais, Mostra de Paisagismo, Parada das Flores e a Chuva de Pétalas, Shopping das Flores, passeio turístico por Holambra, que inclui a visita a um campo de flores, danças típicas e culinária holandesas, além de parque de diversões e visita ao Museu de Holambra.