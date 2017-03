As cidades de Jaguariúna e Holambra foram escolhidas para sediar a terceira edição do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra, que será realizado entre os dias 18 de março e 2 de abril. Este é um evento que percorre as cidades do interior para contar a história de cada região, seus ingredientes típicos e sua cultura, valorizando a gastronomia local e promovendo o turismo, o comércio e os produtores rurais.

Para a festa de abertura que ocorre dentro da FAJ com o apoio dos alunos do curso de gastronomia, coordenados pelo Professor Adriano Emídio, a grande atração será a agenda de aulas com os chefs convidados, entre eles, Ana Soares e Elzinha Nunes. A agenda já está disponível para os interessados no site do evento www.festivalsaboresdaterra.com.br. As vagas são limitadas e gratuitas.

O evento na FAJ contará com mais de 25 expositores entre chefs, cervejarias artesanais e produtores rurais que mostrarão o que a região tem de melhor. Um verdadeiro resgate da cultura e tradições locais. Na abertura no sábado, 18, o evento contará com 50 membros da Cavalaria Antoniana e da Associação dos Muladeiros que chegarão em comitiva. Em seguida, às 14h30, a Orquestra de Viola de Valinhos apresentará um repertório de músicas raiz, num momento único de intercâmbio cultural entre as cidades da região. Para animar a noite, Guga Renzo e Banda, às 19h30, tocará sertanejo universitário.

No domingo, 19, o evento segue com mais aulas e atrações musicais e culturais. A entrada é um quilo de alimento não perecível que será doado para entidades assistidas pelos projetos sociais da FAJ. Segundo a secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos receber um evento desse porte é muito importante para a cidade e para a área cultural. “Jaguariúna tem uma vocação para a gastronomia e o Sabores da Terra traz informações que por vezes ficam escondidas, como a produção local de alimentos. Isso só engrandece o nome da cidade”, explica. A partir de 2018, a secretária gostaria de levar o evento para um espaço público e aberto. O intuito é aproximar ainda mais a população dos produtores locais junto ao consumidor final. “Esse é um evento que fomenta e muito o turismo, em especial Jaguariúna que já é uma referência em turismo na região”, conclui.

No sábado, 18, o evento ocorre das 11h às 22h e no domingo, 19, das 11h às 18h, no Campus II da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) – Rodovia Adhemar de Barros (SP-340) KM 127, no Tanquinho Velho – Portaria 2.