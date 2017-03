O dançarino jaguariunense Michael Santos foi destaques da comissão de frente da escola de samba Gaviões da Fiel, no Carnaval de São Paulo. “A sensação foi de realização. A comissão de frente leva uma grande responsabilidade, pois apresenta a escola, então tudo tem que estar lindo e foi lindo. Ficamos concentrados num hotel e lá mesmo fizemos maquiagem e colocamos o figurino. No Anhembi fizemos o esquenta e cantamos o hino do Corinthians, então, a galera foi a loucura e com essa emoção entramos na avenida”, analisou Michael Santos.

O convite surgiu de um amigo que faz parte da comissão há alguns anos. “Eu contei pra ele que tinha muita vontade e interesse em participar do desfile, e por sorte faltava um destaque então fiz o teste e consegui entrar na comissão de frente”, disse. A comissão de frente destacou a esperança, sonho e oportunidade.

“Representar a esperança foi algo especial, uma ótima oportunidade e fiz o meu máximo pra que tudo ocorresse bem. O tema nos trouxe muita garra e vontade de vencer, que é isso que o migrante busca em São Paulo, ou seja, algo melhor. Me identifiquei com o tema, pois meus avós fizeram exatamente isso e foi incrível”, frisou. Desde criança, ele já participava do carnaval de Jaguariúna e Amparo. “Tenho muita influência do samba em minha família. Meu tio é do Simples Fato aqui da cidade e acompanhei o grupo muitas vezes em diferentes lugares. Agora, fazer parte da Gaviões foi uma felicidade muito grande pra mim e minha família porque somos Corintianos. Estou muito feliz”, finalizou.