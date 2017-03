Renan Feitosa

Durante a segunda reunião do novo conselho da Associação Santa Maria de Saúde (Asamas), na noite de quinta-feira (2), os empossados em janeiro deste ano visitaram as dependências do Hospital Municipal Walter Ferrari. A visita foi monitorada pelo superintendente administrativo financeiro, Manoel Azevedo, com o apoio da presidente do hospital, Renata Malachias.

O Conselho conta com secretários e representantes das organizações civis. Além de conhecer os departamentos, os membros verificaram os equipamentos e a dinâmica entre as equipes na prestação dos serviços de saúde. “Mostramos como o trabalho é desenvolvido em vários departamentos, na busca da melhoria da qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) ”, destacou a presidente.

Membro do conselho, a secretária de saúde, Maria do Carmo Pelisão, afirmou que para manter a qualidade na saúde do município houve a priorização das necessidades básicas da população. “Levamos em conta os medicamentos, por causa da crise estamos elaborando estratégias para reduzir os custos médicos, mas sem prejudicar o atendimento”.

De acordo com a administração da Asamas, o Hospital encerrou o mês de fevereiro sem dívidas. No ano de 2016 atendeu mais de 378 mil atendimentos, com mais de 942 procedimentos médicos.

VISITAS A PACIENTES

Pacientes internados podem receber quatro visitas no período da tarde, das 15h às 16h, e duas no período noturno, das 19h30 às 20h30. Acompanhantes têm direito à alimentação no refeitório do hospital.