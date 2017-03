A comunidade italiana que vive na América Latina, em especial a do Brasil, tem uma representante no Parlamento Italiano, em Roma, que estará em visita a Jaguariúna no próximo dia 10, quando será recebida na sede da Comunità Italiana – Rua Maranhão, 104 –, às 19h.

Trata-se da deputada Renata Bueno, primeira brasileira a exercer o cargo de deputada em Roma, eleita pelos italianos e seus descendentes na América Latina. Ela vem a Jaguariúna pela primeira vez e busca estreitar os laços com a comunidade italiana local. Um pouco antes, a deputada ítalo-brasileira será homenageada com o título de “Cidadã Honorária” na Câmara Municipal de Campinas.

A visita tem grande significado para a comunidade italiana de Jaguariúna, uma vez que muitas famílias pioneiras ajudaram a construir a cidade progressista de hoje e têm uma forte representatividade na vida do município, ou seja, desde os tempos da antiga Villa Jaguari.

CONVIDADOS

Conforme o responsável pela visita da deputada à nossa região, o prefeito Gustavo Reis, que prestou homenagens a várias famílias italianas de Jaguariúna em seu primeiro mandato, também terá um espaço na agenda. De acordo com Míriam Alzira Souza Zanon, membro da Comunità Italiana de Jaguariúna, a deputada será muito bem recebida, assim como os demais convidados para a ocasião.

“Será um prazer recebê-la, pois já tivemos a honra das visitas do senador Fausto Guilherme Longo e do também deputado Fábio Porta. Além disso, a Comunità Italiana está formalizando convites ao prefeito Gustavo Reis, à vice-prefeita Rita Bergamasco e a todos os vereadores da Câmara Municipal. Aproveito a oportunidade para convidar todos os descendentes de famílias italianas da região, para que nos prestigiem nesse encontro, disse Míriam Zanon.

UM POUCO SOBRE RENATA BUENO

A representante ítalo-brasileira tem residência fixa na Itália e concorre a um novo mandato no Parlamento italiano, que será renovado neste início de ano. Ela é filha do presidente estadual do PPS no Paraná, deputado federal Rubens Bueno, e já exerceu um mandato como vereadora em Curitiba pelo mesmo partido. É a primeira brasileira a ocupar um cargo de deputada em Roma.

Com cidadania italiana – sua família é de Treviso, na região do Vêneto – Renata representa os italianos (ou brasileiros com dupla cidadania) que vivem na América do Sul. Durante a campanha que a elegeu pela primeira vez, ela visitou várias cidades brasileiras, passando por aquelas com uma forte influência italiana, como Criciúma (SC) e a região da Serra Gaúcha (RS).

Agora, Renata vem ao Brasil para estreitar o contato com os eleitores de outras regiões. Sua eleição marca uma forte presença do Brasil no Parlamento italiano. É que antes nosso país conseguia eleger ao menos um deputado, mas dessa vez conta com três brasileiros com dupla cidadania eleitos: a deputada Renata Bueno, o deputado Fábio Porta e o senador Fausto Guilherme Longo.

CURRÍCULO

Renata Bueno é ítalo-brasileira nascida em 1979 em Brasília, advogada especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Pádua e Mestre pela Universidade de Roma Tor Vergata, onde faz Doutorado. Militante política, filiada ao PPS, foi eleita, em 2009, a vereadora mais jovem de Curitiba, a maior cidade do Sul do Brasil, marcando seu mandato com projetos de incentivo à cultura, educação e direitos humanos.

Entre seus projetos implementados está o intercâmbio entre as Universidades Federal do Paraná, de Curitiba, e a Tor Vergata de Roma, viabilizando diversos programas nas áreas de Medicina, Fisioterapia, Educação Física e Direito. Além disso, a atuação em projetos da União Europeia para o Brasil, especialmente nas áreas de direitos humanos, cultura e esportes.

É idealizadora da Virada Cultural de Curitiba, inspirada na “Notte Bianca”, de Roma, bem como madrinha do festival “Mia Cara Curitiba”, famoso evento anual da capital paranaense, em homenagem à cultura italiana no Brasil, além de criadora do Grupo Parlamentar Curitiba/Itália.

Como parlamentar em Roma, é responsável por um diálogo aberto entre Itália, Brasil e demais países da América Meridional. Ela representa legitimamente a “voz” de cada um dos cidadãos ítalo-descendentes.

No Palácio Montecitorio (sede da Câmara dos Deputados Italiana), é membro do Grupo Misto e faz parte de duas Comissões – “Affari Esteri e Comunitari (Relações Exteriores e Comunitáias)” e “L’infanzia e l’adolescenza (A infância e a adolescência)”.

A defesa dos interesses dos italianos no mundo e dos direitos humanos são algumas de suas metas de trabalho. Além da luta pelos direitos das mulheres, Renata combate o racismo e é a favor de que cidadãos condenados sejam transferidos ao seu país de origem, para que possam cumprir pena perto de suas famílias.

A Deputada foi nomeada Presidente do “Gruppo Interparlamentare Italia-Brasile”. Também foi eleita, por unanimidade, pelos colegas parlamentares da Câmara, como secretária do Comitê Permanente para os Italianos no Mundo e Promoção do Sistema no País. Renata ainda faz parte do Comitê Permanente de Direitos Humanos.