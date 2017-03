Os irmãos e profissionais do laço individual, Marco Aurélio Pereira Filho, o Lelo e João Otávio Pereira integram a equipe VPJ Rope Team e são destaques nas arenas pelo Brasil. Na última competição do laço de bezerro realizada em fevereiro deste ano, na cidade de Uberaba, Marco Aurélio foi 2º lugar enquanto que João Otávio ficou na 5ª colocação. “Nós competimos desde criança, começamos por volta dos 4 anos de idade e hoje temos o esporte como profissão juntamente com o treinamento de cavalos para o esporte”, contou João Otávio.

Ele contou que para se destacar é necessário muito treinamento psicológico, técnico e físico. “Temos o auxílio do professor Emerson Sereda que desenvolveu um treinamento físico voltado para nosso esporte, então, nós treinamos em média de 5 a 6 dias por semana em torno de 6 horas por dia. Também é necessário um bom conjunto com um cavalo atleta bem treinado”, analisou.

O foco neste ano é a participação nos Campeonatos Paulista e Nacional que acontecem em várias etapas ao longo do ano, além dos rodeios, como Divinópolis (MG), Claudio (MG) e Goiânia (GO). De acordo com João Otávio, eles já tiveram boas colocações nesses campeonatos, porém, a expectativa para esse ano é de serem campeões.

A equipe é formada também pelos atletas Celso Henrique, Haroldo Poliselli e Diogo Poliselli. Eles sempre conviveram com cavalos e foram adquirindo gosto pelo esporte. “Com o incentivo de nossas famílias e sempre em busca de aprimorarmos nossas técnicas, além de muita dedicação e disciplina, fomos nos aperfeiçoando e hoje competimos por todo o Brasil e até nos Estados Unidos”, contou João Otávio.

Ele disse que sempre é feito um intercâmbio com alguns profissionais norte-americanos para aprimorar a técnica. “No ano passado a nossa equipe participou da prova de um campeonato chamado Ultimate Calf Roping, onde eu (João Otávio) e Diogo Poliselli fomos campeões nas nossas categorias”, salientou.