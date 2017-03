A 1ª edição do Rally de Holambra será realizada nos dias 18 e 19 de março, com a intenção de transformar a região em um novo polo do automobilismo off-road. Haverá a disputa de duas modalidades: regularidade e velocidade. O objetivo da organização do Rally de Holambra é atrair apaixonados pelo off-road, mesmo que eles tenham um veículo convencional. Assim como no Rally Universitário, será possível ingressar na competição a bordo de veículos de utilização diária, por exemplo, de Uno, Ka, Palio, Gol, Fox, Up, Onix, Prisma, entre outros. Participantes de veículos 4×2 e 4×4 têm espaço e reforçarão este grid que será dividido em duas categorias: Extreme e For Fun (regularidade).

“Será uma prova muito divertida e uma excelente oportunidade para as pessoas usufruírem de um final de semana diferente. O percurso que estamos preparando é bem leve, sem grandes obstáculos naturais e o risco de quebras ou avarias mecânicas é praticamente zero. Queremos lotar Holambra e trazer alegria e emoção ao evento”, disse o diretor promocional do Rally de Holambra, Rodrigo König.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.rallydeholambra.com.br. O roteiro privilegiará as belezas da região, passando por Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse, Itapira e Artur Nogueira, em 120 quilômetros de cronômetro aberto.

A navegadora Adriana Maurano estará no Rally de Holambra ao lado do piloto e marido Sérgio Maurano. “Esperamos por um grande encontro, justamente pelo município de Holambra ser próximo a São Paulo. Estamos há um ano e meio no mundo off-road e a cada competição buscamos por novos aprendizados. Desde que começamos no esporte, já conquistamos boas colocações e estamos confiantes para subir ao pódio”, comentou Adriana.

Já no rali de velocidade haverá as categorias RC2, RC4, RC4 Light, RC5 e RCC (convidados). A prova valerá pela abertura dos campeonatos Paulista e Paranaense de Rally de Velocidade. No total, serão aproximadamente 90 quilômetros de muita velocidade. Além das disputas, os participantes terão outras atrações, como, exposição de carros antigos, food trucks, shows musicais e danças típicas da Holanda.

Durante o Rally acontecerá a ação do Projeto Ideia Fixa, que beneficiará 100 crianças de quatro escolas de Holambra. Idealizado e mantido pela jornalista Tânia Mara Carvalho, o projeto possui 15 anos e já atendeu mais de 139 mil pessoas em 16 estados. A iniciativa ainda é responsável pela distribuição de 160 mil livros novos e usados. A ação acontecerá nas dependências da Expoflora, às 14h, do dia 18 de março.