A Arca do Sol recebe neste sábado (4) e domingo (5) o Festival Clássicos do Rock. O evento promete oferecer muita música e diversão com dezenas de bandas da cidade e região. O público está convidado a comparecer ao evento a partir das 15h da tarde, em ambos os dias. O convite se estende também aos músicos convidados que poderão mostrar seu talento no “Palco Livre”.

“A ideia do evento é promover a arte, cultura e lazer, por meio do rock n’ roll, além de reuniões e encontros com o público e músicos”, ressaltou o organizador do evento Pedro Neto.

No sábado a música fica por conta das bandas, Fuel n’ Fire, Hellhound Syndicate, Luciano Abruzez Trio e Código Verde. No domingo a festa acontece com Corn Joe, Rota 107, Cobra na Bota e Groovitacional.

De acordo com o vocalista e guitarrista da banda Fuel n’ Fire, Lucas Dal’Bó, o público pode esperar sucessos dos rock internacional e nacional de várias épocas “Nosso objetivo é promover uma nova experiência ao público. Entreter com qualidade e com aquilo que sentimos que o público quer ouvir, é claro, tudo dentro da esfera do “rock”. Inserimos as pessoas numa viagem ao tempo, apresentando sucessos de várias décadas, além de músicas autorais”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sábado dia 04/03

16:00 Codigo Verde

18:00 Luciano Abruzez Trio

20:00 Hellhound Syndicate

22:00 Fuel n’ Fire

Domingo 05/03

15:00 Groovitacional

16:00 Cobra na Bota

17:00 Rota 107

19:00 Corn Joe

Entrada: 10$

Local: Arca do Sol (Rua Maria Ângela, 269 – Jaguariúna)